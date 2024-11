تيك توك يحجب فلاتر التجميل عن المراهقين لحماية صحتهم النفسية

2024-11-28 21:45:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

وكالات: في مبادرة لافتة لحماية الصحة النفسية للمراهقين، أعلن تيك توك عن منع استخدام فلاتر التجميل التي تغير ملامح الوجه لمن هم دون 18 عامًا. الخطوة تأتي استجابة لتقرير من منظمة Internet Matters كشف عن تأثير المنصات الرقمية على حياة المراهقين. ورغم أن التقرير أشار إلى تقييم إيجابي من الأهالي والمراهقين لدور...

