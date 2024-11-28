إسبانيا والعراق يوقعان مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بينهما

2024-11-28 22:00:05 - المصدر: كونا

مدريد - 28 - 11 (كونا) -- وقعت إسبانيا مع العراق اليوم الخميس مذكرات تفاهم في مجالات التعاون الصناعي والتجاري والمالي والقانوني بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.وقال قصر (لا مونكلوا) الرئاسي الإسباني في بيان رسمي إن ذلك جاء عقب اجتماع ثنائي بين رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ونظيره العراقي الزائر محمد السوداني الذي ترأس وفدا عراقيا رفيعا.وأوضح البيان أن الطرفين وقعا مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني وتبادل الخبرات ومذكرة تعاون بين لجنة مبادرة الضمانات السيادية والحكومة الإسبانية.وذكر أنه تم أيضا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم الأخرى مع غرفة التجارة الإسبانية لدفع التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين.وقال إن الزيارة جاءت الزيارة لتسليط الضوء على علاقات الصداقة والتعاون القوية بين إسبانيا والعراق والتأكيد على "الالتزام الراسخ" لكلا البلدين بتعميق العلاقة القائمة على "الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة".ونقل البيان عن سانشيز تأكيده أن إسبانيا "ملتزمة بإعادة إعمار العراق وتحديثه" من خلال تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات مشيرا إلى أن ذلك يتيح بدوره فرصا للشركات الإسبانية في قطاعات مثل الدفاع والبنى التحتية والنقل والزراعة وإدارة المياه.وبالإضافة إلى ذلك أشار البيان إلى أن رئيسي الوزراء تناولا تعزيز التعاون في مجال السياحة والمسائل الثقافية مشيرا إلى أن سانشيز نقل لنظيره الزائر التزام مدريد بدعم جهود بغداد في "الحفاظ على أمن العراق واستقراره وسيادته".كذلك تناول الطرفان الوضع في الشرق الأوسط وأعربا عن قلقهما بشأن تصاعد العنف والمخاطر التي يمثلها على المنطقة بكاملها فيما حثا الأطراف كافة على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإنهاء العنف على الفور والاحترام الكامل للقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.وجدد الطرفان دعمهما القوي للأمم المتحدة وأكدا التزامهما بنظام دولي قائم على القواعد مطالبين بالتنفيذ الكامل والفاعل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط لا سيما في فلسطين.وشارك السوداني في منتدى اقتصادي عراقي - إسباني نظمته غرفة التجارة الإسبانية بحضور رجال أعمال من البلدين فيما من المقرر ان يتوجه إلى قصر (لا ثارثويلا) الملكي للالتقاء مع العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس في وقت لاحق اليوم. (النهاية) ه ن د / م ع ع