اللواء رسول: شبكة المخدرات الدولية حاولت إدخال كميات كبيرة إلى العراق

2024-11-28 22:15:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، أن المتابعة والرصد المستمر من قبل جهاز المخابرات الوطني، أسفر عن الإطاحة بشبكة المخدرات الدولية، مشيرا إلى أنها حاولت إدخال كميات كبيرة إلى العراق وتهريب البعض الآخر لدول مجاورة.

وقال اللواء رسول في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ومنذ فترة كانت هناك متابعة ورصد من قبل جهاز المخابرات، حيث تمكنت مفارز الجهاز من القاء القبض على شبكة مخدرات دولية وضبط (48) كغم من مادة الكريستال بحوزتهم"، مبينا ان "هذه الشبكة كانت تحاول ادخال كميات كبيرة من المواد المخدرة الى الأراضي العراقية".

وأضاف رسول، أن "هذه الشبكة لم تكتفي بإدخال هذه المواد، وانما خططت ايضا لتوزيع بعضها في العراق ونقل البعض الآخر الى دول مجاورة"، مؤكدا ان "العملية تمت بمعلومات استخباراتية دقيقة، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص لمتابعة هذه الشبكة، ولكشف عن هويات العناصر المتورطين، والطرق التي يستخدمونها"، لافتا الى ان "الشبكة كانت تستخدم الطرق النيسمية في تحركاتها لنقل المواد المخدرة وتهريبها".

وتابع، أنه "وبعد استحصال الموافقات الأصولية، تم تنفيذ الواجب وإلقاء القبض على جميع عناصر الشبكة، وضبط ما يقارب (48) كغم من مادة الكريستال بحوزتهم، وتسليمهم الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

وأكد، أن "القائد العام للقوات المسلحة اولى اهتماما كبيرا بملف مكافحة المخدرات، حيث نرى ان هناك عمليات استخباراتية دقيقة أسفرت عن القاء القبض على العديد من تجار المخدرات والمروجين، بالإضافة الى الذين يقومون بنقل المواد المخدرة عبر الأراضي العراقية، او القيام بعمليات نشر هذه المواد المسمومة بصفوف الشباب".

وأشار اللواء رسول الى أن "الحكومة أولت اهتماما كبيرا بملف مكافحة المخدرات، حيث إن هناك ضربات كبيرة نفذتها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، بضرب شبكات المخدرات وتجارها سواء كانت الشبكات محلية او دولية".

هذا وكان جهاز المخابرات قد أعلن في وقت سابق من، اليوم الخميس، "الإطاحة بشبكة مخدرات دولية، وضبط (48) كغم من مادة الكريستال"