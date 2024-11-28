2024-11-28 22:20:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم للبدء بتصميم خط سكة حديد قطار (مهران - كوت - كربلاء)، فيما أشار إلى أنه سيتم يوم غد توقيع مذكرة في مجال زراعة الزيتون.وقال المياحي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى إسبانيا تضم وفدا كبيرا مع برنامج حافل وجملة من القضايا المهمة على مستوى العلاقات الخارجية وعلى مستوى دعم استقرار المنطقة"، مبينا، أن "رئيس الوزراء تحدث بثقة عالية في دور العراق باستقرار المنطقة والعلاقات الثنائية العراقية الأسبانية".وأضاف، أن "الجانب الاقتصادي يمثل الحجم الأكبر من الزيارة والقضايا المهمة التي كانت في أجندة الزيارة وهناك قطاعات مهمة تم العمل عليها"، مشيرا إلى، أن "الوفد توزع إلى لجان وكل لجنة لها لقاءات وتوقيع الكثير من المذكرات سواء الحكومية أو من القطاع الخاص".وبين، أنه "تم توقيع مذكرة للبدء بدراسة وتصميم خط سكة قطار (مهران - كوت - كربلاء المقدسة) والذي سيكون من أهم المشاريع الاستراتيجية للعراق ويوازيه مشروع شلامجة بصرة وآخر بين النجف الأشرف وكربلاء المقدسة"، موضحا، أن "إسبانيا من الدول المتقدمة في مجال النقل وخاصة موضوع سكك الحديد".وتابع، "تم تشجيع الشركات الإسبانية للتواجد في العراق"، لافتا إلى، "الاستمرار بعقد لقاءات ثنائية مع المؤسسات الحكومية والتجارية".وأعرب عن أمله، أن "تكون لهذه الزيارة الأثر الإيجابي وتتحول من أوراق إلى برامج عمل يستفيد منها المواطن العراقي"، موضحا، "إننا لمسنا جدية عالية من الحكومة الإسبانية ورجال الأعمال في تنفيذ هذه المذكرات، حيث إن الحكومة الإسبانية تشجع شركاتها للتواجد في العراق والانفتاح عليه".وبين، أنه "يوم غد سيتم توقيع مذكرات في الجانب الزراعي وخاصة في زراعة الزيتون باعتبار أن إسبانيا متقدمة في هذا الجانب وهناك مشاريع واعدة في واسط وعرضنا الكثير من المشاريع الاستثمارية على المستوى الصناعي والزراعي والسياحي"، لافتا إلى، "إننا دعونا عددا من الشركات لزيارة واسط".