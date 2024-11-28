المنتجات النفطية تدعو المواطنين الى استلام حصصهم من النفط الأبيض

2024-11-28 22:20:01 - المصدر: واع

بغداد- واعدعت شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط، اليوم الخميس، المواطنين الى استلام حصصهم من النفط الأبيض.وقال مدير عام الشركة حسين طالب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إنه" على المواطنين استلام حصصهم المقررة من منتوج النفط الأبيض في محافظة بغداد"، مبينا أن" ساحات النفط والغاز ستبقي مفتوحة الى الساعة 12 ليلا ليوم غد الجمعة".وأكد طالب على" تجهيز المحطات الأهلية في محافظه بغداد بجانبي الكرخ والرصافة ، فضلاً عن المحطات الحكومية وساحات النفط بمنتوج النفط الأبيض".وتابع طالب، أن" موعد المباشرة بالتجهيز سيبدأ اعتباراً من تاريخ 11/18 "، داعيا المواطنين الى "الإسراع باستلام حصتهم من النفط الأبيض والتسجيل على البطاقة الالكترونية".