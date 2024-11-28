محافظ بغداد: وجود انطباع إيجابي لترشيح بغداد عاصمة للسياحة لعام 2025

2024-11-28 22:20:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الخميس، وجود انطباع إيجابي لترشيح بغداد عاصمة للسياحة لعام 2025.وذكر بيان للمحافظة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "محافظ بغداد عبد المطلب العلوي استقبل رئيس المنظمة العربية للسياحة التابعة لجامعة الدول العربية بندر بن فهد آل فهيد والوفد المرافق له، بحضور مستشار رئيس الوزراء لشؤون السياحة والآثار عمر حسن العلوي، و جهات حكومية عدة".وأكد المحافظ، "استقبلنا هذا اليوم في بغداد الإخوة الأشقاء بزيارة إلى بلدهم الثاني؛ بهدف ترشيح واختيار بغداد مدينة السياحة العربية لعام 2025، من ضمن مجموعة مدن عربية أخرى".وأضاف العلوي، "لمسنا منهم انطباعا جميلا جداً عن بغداد؛ كونها مدينة العلم والأدب والتراث والمنبع الذي برز فيه العلماء الذين رفدوا الحضارة الإنسانية بمقوماتها والتي نلمس اليوم آثارها في حياتنا"، لافتا إلى، أن "بغداد اليوم تستعيد ألقها وحضورها ودورها وتأخذ ثقلها الحقيقي الذي تستحقه ونأمل أن تحظى بشرف عاصمة السياحة لعام 2025".من جهته، أبدى رئيس المنظمة العربية للسياحة بندر بن فهد آل فهيد إعجابه بالتقدم الحاصل والتطور في بغداد، وحالة الأمن والاستقرار والازدهار"، مشيراً إلى، "وجود عمل عربي كبير ومشترك لتطوير السياحة في بغداد، مع توقيع اتفاقيتين أمس برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وتقديم ملف بغداد عاصمة للسياحة لعام 2025، مع مناقشة الكثير من الأفكار والمقترحات مع محافظ بغداد لبلورتها إلى ما نتطلع إليه من عمل مشترك".