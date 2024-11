الإطاحة بشبكة مخدرات دولية بحوزتها (48) كغم من مادة الكريستال في العراق

2024-11-28 22:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلن جهاز المخابرات، اليوم الخميس، الإطاحة بشبكة مخدرات دولية، وضبط (48) كغم من مادة الكريستال. وذكر الجهاز في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “مفارزنا، تمكنت من إلقاء القبض على شبكة مخدرات دولية حاولت إدخال كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى الأراضي العراقية، وخططت لتوزيع بعضها في العراق ونقل البعض الآخر إلى دول …

