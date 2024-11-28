اعتقال ضابط في الدفاع بالجرم المشهود اثناء استلامه مبالغ مالية جنوب بغداد

2024-11-28 22:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الخميس (28 تشرين الثاني 2024)، باعتقال عقيد في القوة الجوية بالجرم المشهود اثناء استلامه مبالغ مالية جنوب بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قوة امنية ومن خلال نصب كمين محكم تمكنت من القبض على ضابط برتبة عقيد في القوة الجوية بوزارة الدفاع".

وأضاف أنه "تم اعتقاله متلبس وبالجرم المشهود اثناء استلامه مبالغ مالية بعد قيامه بعملية ابتزاز احد الأشخاص بالقرب من معسكر الصقر جنوب العاصمة بغداد".



