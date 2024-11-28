الكشف عن اخر تطورات موجة البرودة وهطول الامطار في العراق

2024-11-28 22:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الخميس (28 تشرين الثاني 2024)، عن اخر تطورات موجة البرودة وهطول الامطار في البلاد.

وقال الزيادي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "بحسب التوقعات ستستمر الأجواء الباردة غداً في أغلب محافظات البلاد رغم حصول ارتفاع طفيف بمقدار حوالي درجتين مئوية خاصة في الأقسام الغربية والوسطى والفرات الأوسط بسبب هدوء نشاط الرياح وتصبح خفيفة أحياناً وقد تستمر الأيام القادمة من الأحد مقاربة وضعف بسيط بالموجة الباردة".

وأضاف ان "الأجواء تذبذب بين ارتفاع متفاوت بفارق درجتين وقد تبقى معدلات الحرارة بداية الأسبوع القادم عند (17-20) مئوية في المنطقتين الوسطى والجنوبية وأدنى من ذلك غربي وشمال البلاد مع بقاء الأجواء باردة ساعات المساء والصباح الباكر".

وبين الزيادي ان "هناك توقعات بانكسار الموجة الباردة منتصف الأسبوع القادم بسبب تحول الرياح باتجاه الجنوب تعقبها ملامح تقدم منخفض ممطر يبدأ تدريجياً بعد السادس من ديسمبر 12 القادم او تتأخر يومان وحتى الآن تعتبر الحالة الماطرة تحت المتابعة وقد تؤدي إلى أمطار في مناطق مختلفة".

وتوقعت هيئة الانواء الجوية، في وقت سابق، نزول امطار وتساقط للثلوج مع حدوث سيول خلال الأيام المقبلة، بالإضافة الى أجواء شديدة البرودة تستمر لمدة 6 أيام.



