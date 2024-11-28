السوداني: الاستثمارات الأجنبية في العراق بلغت 62 مليار دولار

2024-11-28 22:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيسالوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مساء الخميس، امتلاك البلاد أجواء آمنة وجاذبةللاستثمار، فيما أشار إلى ان الاستثمارات الأجنبية في العراق بلغت نحو 62 ملياردولار.

جاء ذلك، خلال مشاركةالسوداني، بالمنتدى الاقتصادي العراقي الإسباني الذي اقامته غرفة التجارةالإسبانية في مدريد، بحضور نخبة من رجال الأعمال من كلا البلدين.

وشارك رئيس الوزراء، فيالجلسة الافتتاحية التي تضمنت ندوة نقاشية خصصت للعلاقات الاقتصادية والشراكاتالثنائية بين العراق واسبانيا في جميع المجالات، ومناقشة آليات تعزيز حجم التبادلالتجاري بين البلدين.

وقال السوداني،في كلمة له بالمنتدى: "حكومتنا جاءت قبل عامين لتقدم رؤية جديدة للنهوض بالاقتصاد العراقي، ينتج بلدنا4 ملايين برميل من النفط يومياً، وهو البلد الثالث في الإنتاج ضمن (أوبك بلس)،ونمتلك خزينا كبيرا من النفط والغاز، ينتظر الاستثمار الأمثل".

وأضاف: "مضينا فيمشروع طريق التنمية، الذي يمثل الممر الاقل كلفة بين الشرق والغرب، وهو يؤسس لمدناقتصادية في العراق، وجرى تخصيص بحدود 100 مليار دولار على مدى 3 سنوات، لتنفيذمشاريع للبنى التحتية، وهي ارضية مناسبة لمشاركة الشركات الإسبانية".

وتابع السوداني: "اتفقناعلى مشروع للسكة الحديد بين البصرة وايران مع شركة اسبانية بحدود 250 مليون دولار،الى جانب الإئتلاف الذي يفاوض بشأن قطار (كربلاء– النجف) وفيه شركات إسبانية".