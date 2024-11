نتنياهو يلمح لوقف إطلاق النار في غزة: ليس إنهاء الحرب

2024-11-28 23:00:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، انه قد "يوافق على وقف إطلاق نار بقطاع غزة وليس إنهاء الحرب". وذكر نتنياهو في تصريح صحفي: "حققنا من الحرب في لبنان ما كنا نريد تحقيقه". وأضاف "سنستغل وقف إطلاق النار من أجل التسلح وتصنيع السلاح بشكل واسع". ولفت الى، ان إسرائيل "ستحصل على سلاح […]

