مطلع الأسبوع المقبل.. استئناف رحلات الخطوط الجوية العراقية مع بيروت

بغداد/ المدى أعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الخميس، استئناف رحلات الخطوط الجوية العراقية مع بيروت الأسبوع المقبل مع تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان فجر أمس الأربعاء. وقال السعداوي للوكالة الرسمية، إن "الخطوط الجوية العراقية ستستأنف رحلاتها مع بيروت مطلع الأسبوع المقبل بعد اتفاق وقف إطلاق النار". وكانت وزارة النقل قد أعلنت- في […]

