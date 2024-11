أستراليا تحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال

2024-11-28 23:00:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى وافق مجلس الشيوخ الأسترالي، اليوم الخميس، على حظر استخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي. وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن مجلس النواب الأسترالي قد أقر مشروع القانون الذي سيصبح قريبا القانون الأول من نوعه على مستوى العالم. وكان مشروع القانون قد حظي بدعم الأحزاب الكبرى حيث […]

