السوداني يؤكد لملك اسبانيا الحرص على توسعة قاعدة التبادل التجاري الثنائي

2024-11-28

مدريد/ متابعة عراق اوبزيرفر أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الحرص على توسعة التبادل التجاري الثنائي مع اسبانيا. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “السوداني، إلتقى العاهل الإسباني جلالة الملك فيليب السادس، في القصر الملكي بمدريد، وشهد اللقاء استعراض العلاقات العراقية الإسبانية، وأبرز ما أنجز بين حكومتي البلدين من …

