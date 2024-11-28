دفن 60 جثة "مجهولة الهوية" بمقبرة جماعية في العراق

2024-11-28 23:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي بدائرة صحة صلاح الدين، مساءالخميس، بأن الفريق الوطني للمقابر الجماعية في وزارة الصحة العراقية، قام بنقلجثامين إلى مقبرة جماعية جنوب شرقي المحافظة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "هذه الرفات كانتقد تم الثعور عليها في مقبرة جماعية في منطقة الكبان في ناحية الاسحاقي في العام2019 وكانت محفوظه من قبل صحة المحافظة".

وأضاف المصدر أن "عملية الدفن جرت في مقبرة جماعيةفي مقبرة (السيد محمد) بعد أن أجري للجثامين فحص الحمض النووي وضع معلومات لكل جثةمنهم".

وتابع المصدر أن "هذه الجثث تم تصفيتها من قبل تنظيمداعش الإرهابي، وأن وزارة الصحة وثقت معلومات وراثية قد يمكنها في المستقبل من التعرفعلى هويتها".