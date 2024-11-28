رئيس الوزراء يشيد بمواقف إسبانيا إزاء العراق ويؤكد الحرص على توسعة التبادل التجاري الثنائي

2024-11-28 23:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأشاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بمواقف إسبانيا إزاء العراق ، فيما أكد الحرص على توسعة التبادل التجاري الثنائي.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلتقى اليوم الخميس، العاهل الإسباني جلالة الملك فيليب السادس، في القصر الملكي بمدريد، وشهد اللقاء استعراض العلاقات العراقية الإسبانية، وأبرز ما أنجز بين حكومتي البلدين من خطوات واتفاقات وتفاهمات على سبيل تعزيز التعاون الثنائي، وتطوير الشراكة البناءة في مختلف المجالات".وأشاد السوداني، خلال اللقاء، بحسب البيان، " بمواقف إسبانيا إزاء العراق، والقضية العادلة للشعب الفلسطيني، ودعمها لجهود إنهاء الحرب في غزّة ولبنان، وجهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة"، مؤكداً "الحرص على توسعة قاعدة التبادل التجاري والاقتصادي الثنائي، وترحيب الحكومة بمشاركة الشركات الإسبانية في مشاريع التنمية والبنى التحتية الجارية في العراق".