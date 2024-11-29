2024-11-29 00:00:05 - المصدر: ايشان

يواصل جيش الكيان ارتكاب المزيد من الخروق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ بدء سريانه، فجر الأربعاء، عبر تنفيذ أعمال عسكرية بالأراضي اللبنانية. حيث شنت مسيّرة صهيونية غارة على سيارة في بلدة مركبا بقضاء مرجعيون التابع لمحافظة النبطية جنوبي لبنان، ما أدى إلى إصابة شخصين. وقالت إذاعة جيش الكيان إن قصف السيارة جاء لـ”إبعادها عن منطقة […]

ظهرت المقالة طيران حربي ومدافع ومسيرات.. خروقات الكيان لوقف النار تتصاعد بلبنان أولاً على ايشان.