2024-11-29 00:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

مع توقف تصدير الغاز الإيراني الى العراق، تعود ساعات تجهيز الكهرباء بالتردي بشكل ملحوظ في العاصمة بغداد وباقي المحافظات العراقية مع انخفاض درجات الحرارة وبدء موسم الشتاء، بالرغم من صرف المليارات على الكهرباء وصيانتها، "دون جدوى".

وشكا المواطنون عبر "بغداد اليوم"، من قلة ساعات إمداد الطاقة من شبكة منظومة الكهرباء الوطنية، معبرين عن استيائهم من هذا الوضع.

وطالبوا بتحرك من قبل وزير الكهرباء زياد علي الذي لم يقدم اي شيء منذ تسنمه المنصب، وايجاد حلول لهذه الأزمة، ووضع حد للفساد وهدر المليارات على العقود السنوية والمحطات التي يتجاوز عددها الـ 36 محطة في بغداد فقط.

وطرح المواطنون عبر مناشدتهم، سؤالاً الى وزير الكهرباء، لماذا في هذا الوقت تحديداً مع انخفاض الحرارة تنقطع الكهرباء وكذلك مع ارتفاع الحرارة، وايضا خلال الأيام الاخيرة للشهر لاجبار المواطنين على دفع الاشتراك الشهري للمولدات الأهلية وبالسعر الذي يفرض عليهم؟.

ويعاني العراق أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود، ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء.

وتكفل "بغداد اليوم" حق الرد لوزير الكهرباء عن ما ذكر في المادة الإخبارية أعلاه.