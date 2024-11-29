النقل: تسيير 7 رحلات من مطاري بغداد والنجف الأشرف إلى بيروت الأسبوع المقبل

2024-11-29 00:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة النقل، تسيير 7 رحلات من مطاري بغداد والنجف الأشرف الدوليين إلى مطار رفيق الحريري في بيروت الأسبوع المقبلوقال وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، في بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "تمت مفاتحة الجانب اللبناني وكذلك شركات التأمين المختصة بشأن استحصال الموافقات الخاصة بالرحلات الجوية بين العراق ولبنان "، مبينا ان "الاسبوع المقبل سيشهد تسيير 7 رحلات من مطاري بغداد والنجف الاشرف الدوليين إلى مطار رفيق الحريري في بيروت" .وأوضح ،أن "الرحلات الأسبوعية ستتوزع بواقع: سبعة رحلات أسبوعية خمسة منها من مطار بغداد الدولي ورحلتان من مطار النجف الاشرف الدولي إلى مطار رفيق الحريري في بيروت ، وسيتم زيادة الرحلات تباعا بعد تقييم حجم الطلب على الرحلات وبشكل تدريجي" .يشار الى ان وزارة النقل أعلنت في وقت سابق تعليق رحلات الخطوط الجوية من وإلى بيروت، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في لبنان ، مما دفع لاتخاذ قرار ايقاف الرحلات حرصا على سلامة المسافرين وتماشيا مع إجراءات شركات التأمين المختصة .