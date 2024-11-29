ارتفاع قيمة "سرقة القرن" في ديالى إلى 40 مليار دينار

2024-11-29 00:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف النائب عن محافظة ديالى، أحمد الموسوي، يوم الخميس، عن ارتفاع قيمة "سرقة القرن" في المحافظة إلى 40 مليار دينار.

وكان مصدر مطلع، قد كشف في نيسان الماضي، عن اختفاء قرابة 9 مليارات دينار، من ديوان محافظة ديالى، على غرار "سرقة القرن" الشهيرة في العراق.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "المبلغ الذي اختفى يعود لمبالغ التعويضات ويقدر بـ8-9 مليارات دينار، والمتورطين بسرقته 3 موظفين فروا إلى جهة مجهولة"، موضحاً أن السرقة تمت عن طريق صكوك صرفت تدريجياً منذ 8 أشهر، وآخرها مبلغ قيمته 3 مليارات دينار، صرف قبل أيام.

وفي تطور لافت للقضية، قال الموسوي: "ننتظر من الجهات المختصة بالتحقيق الكشف عن سرقة ما يقارب الاربعين مليار دينار حسب المعلومات التي وصلت لنا".

وأضاف النائب، أن "القضاء وهيئة النزاهة في ديالى امام امتحان كبير لايضاح التفاصيل عن هذه السرقة والمتورطين بها"، مطالباً الحكومة الحالية بـ"متابعة الموضوع والاشراف على سير التحقيق بصورة مباشرة وارجاع هذه الاموال باسرع وقت ومحاسبة السراق وانزال اشد العقوبات بحقهم".