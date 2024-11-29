العراق يعلن استئناف الرحلات الجوية مع بيروت الأسبوع المقبل

2024-11-29 00:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، اليوم الخميس، استئناف الرحلات الجوية من المطارات العراقية إلى مطار رفيق الحريري في العاصمة اللبنانية بيروت اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وأكد الوزير في بيان للمكتب الإعلامي للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه تمت مفاتحة الجانب اللبناني وكذلك شركات التأمين المختصة بشأن استحصال الموافقات الخاصة بالرحلات الجوية بين العراق ولبنان.

وبيّن السعداوي، ان الاسبوع المقبل سيشهد تسيير 7 رحلات من مطاري بغداد والنجف الاشرف الدوليين إلى مطار رفيق الحريري في بيروت.

وأوضح، أن الرحلات ستتوزع بواقع: 7 رحلات أسبوعية، 5 منها من مطار بغداد الدولي، ورحلتان من مطار النجف الاشرف الدولي إلى مطار رفيق الحريري في بيروت، وسيتم زيادة الرحلات تباعا بعد تقييم حجم الطلب على الرحلات وبشكل تدريجي.

يشار إلى ان وزارة النقل أعلنت في وقت سابق تعليق رحلات الخطوط الجوية من وإلى بيروت، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في لبنان، مما دعا لاتخاذ قرار إيقاف الرحلات حرصا على سلامة المسافرين وتماشيا مع إجراءات شركات التأمين المختصة.