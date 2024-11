بعد الاحداث الاخيرة.. ما طبيعة الوضع الامني عند الحدود السورية العراقية؟

2024-11-29 01:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، استعدادات القوات الأمنية العراقية عند الحدود مع سوريا، فيما أكد أن الحدود مؤمنة والطيران المسيّر يراقبها. وقال رسول، في حديث تابعته “عراق اوبزيرفر”، إن “القوات المسلحة العراقية تولي إهتماما كبيرا لتأمين الحدود، وهناك متابعة من قبل قائد العام للقوات المسلحة …

