مطعم باب المنصور يفتح أبوابه لعصر جديد ومميز من المأكولات المغربية

2024-11-29 02:49:13 - المصدر: باب المنصور

فصل جديد ومُلهِم في عالم المأكولات المغربية

التقاليد تلتقي بالابتكار في أشهر مطعم مغربي في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة – يستعد باب المنصور، الوجهة الرائدة لفن الطهي المغربي التابعة لشركة جلوبال لخدمات التموين (GCS)، لدخول فصل جديد يعزز مكانته كأبرز وجهة للمأكولات المغربية الأصيلة والمبتكرة في دولة الإمارات. يقع المطعم في قلب بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، وسط مدينة دبي، وهو يهدف اليوم إلى إعادة تعريف تجربة الطهي المغربي برؤية ملهمة للمستقبل.

يعرب باب المنصور عن تقديره الكبير للسيدة شميشة الشافعي على إسهاماتها القيّمة خلال فترة تعاونها. ومع انطلاق هذه الحقبة الجديدة، يظل المطعم وفياً لتراث المطبخ المغربي، حيث يحتفي بتقاليده الغنية بلمسة عصرية مبتكرة.

أعلن فيصل يونس، الرئيس التنفيذي لباب المنصور، عن دخول المطعم مرحلة تحولية تهدف إلى تعزيز مكانته كوجهة رائدة للمأكولات المغربية الأصيلة والمبتكرة في الإمارات .وصرح يونس قائلاً: "هذه لحظة محورية لباب المنصور. مع تطلعنا إلى المستقبل، نتخذ خطوات مدروسة لتطوير العلامة وإعادة تعريف المطبخ المغربي من خلال نكهات جريئة، وعروض تقديمية مبتكرة، وتجارب تنقل روح المغرب".

وأضاف: "المغرب بلد غني بتاريخه وثقافته ومناظره المتنوعة، وهي عناصر تشكل مصدر الإلهام لكل جانب من جوانب رحلتنا في عالم الطهي. هذا التحول يتماشى مع رؤيتنا لمواصلة الابتكار والحفاظ على ريادتنا في هذا المجال".

كما أكد الرئيس التنفيذي أن المرحلة الجديدة ستشهد إطلاق تعاونات ومفاجآت تعكس روح التطور في باب المنصور، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعد علامة فارقة في مسيرة المطعم نحو المستقبل.

رحلة طهي جديدة مستوحاة من قلب المغرب

مع قائمة طعام مُعاد تصورها، يقدم المطعم أطباقاً مغربية شهيرة بلمسة فنية عصرية، باستخدام المكونات الطازجة والنكهات الجريئة التي تأسر الحواس. سيستمتع الضيوف بتجارب فريدة تشمل عروض الطهي على الطاولات التي تبهر الأنظار، وأطباق كلاسيكية مُعاد ابتكارها لتفاجئ الجميع، وتجارب طهي تنقلهم إلى أسواق المغرب الصاخبة ومطابخه الغنية والمناظر الطبيعية النابضة بالحياة.

ومن خلال فعاليات منسقة وتعاونات مع أشهر الطهاة، يحتفي باب المنصور بتنوع وثراء الثقافة المغربية. كل طبق يروي حكاية، وكل تجربة تجسد روح المغرب، لتجعل كل زيارة تجربة لا تُنسى.

باب المنصور: بداية جديدة في الأفق

مطعم باب المنصور يُحضّر للكشف عن تجربة جديدة كليًا. ندعوكم لمتابعة كل جديد هنا، حيث الرحلة بدأت، وما زالت أفضل اللحظات في طريقها إليكم.

تجربة مغربية في قلب دبي

في واحد من أرقى أحياء دبي، يتألق باب المنصور بموقعه المميز في وسط المدينة، ليقدم مزيجًا رائعًا من التراث المغربي والفخامة الحديثة. المطعم يعكس روح المغرب ودبي في تجربة واحدة استثنائية.

انضموا إلينا لاكتشاف آفاق جديدة في فن الضيافة المغربية.

نبذة عن مطعم باب المنصور

باب المنصور، جزء من شركة جلوبال لخدمات التموين (GCS) ، هو علامة تجارية مغربية مميزة تشتهر بنكهاتها الأصيلة، وتراثها الثقافي الغني، وتجاربها الطهوية الاستثنائية. يقع المطعم على شارع الشيخ محمد بن راشد في وسط إمارة دبي، حيث يمزج بين الوصفات المغربية التقليدية وابتكارات الطهي العصرية، ليضع معيارًا جديدًا لفن الطهو المغربي في الإمارات العربية المتحدة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.babalmansour.ae