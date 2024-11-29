مانشستر يونايتد يتغلب بصعوبة على بودو بالدوري الأوروبي

2024-11-29 02:50:02 - المصدر: واع

متابعة - واعفاز مانشستر يونايتد، في أول مباراة له على ملعب أولد ترافورد، تحت قيادة المدرب الجديد روبن أموريم، عندما تخطى بودو جليمت النرويجي بنتيجة 3-2 مساء الخميس، في خامس جولات الدوري الأوروبي.أحرز أهداف اليونايتد، أليخاندرو جارناتشو (1) وراسموس هويلوند (45 و50)، فيما سجل هدفي بودو جليمت، هاكون إيفين (19) وفيليب زينكرناجال (23).وبهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 9 نقاط في المركز 12، فيما بقي رصيد بودو جليمت عند 7 نقاط في المركز 17.