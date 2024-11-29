الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم

2024-11-29 08:40:02 - المصدر: واع

متابعة-واعأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا" في الساعات الأولى من اليوم الجمعة عن قائمة المرشحين لجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم لعام 2024.ويقيم الـ(فيفا) حفلاً سنوياً من أجل توزيع جوائز الأفضل في العالم لأفضل لاعب ولاعبة ومدرب إلى جانب أفضل حارس مرمى أيضاً في العام.وحسب ما ذكره موقع الفيفا الرسمي، تم الإعلان عن القائمة النهائية لجائزة "ذا بيست 2024" لأفضل لاعب في العالم عن عام 2024 الحالي.وشهدت قائمة المرشحين لجائزة "ذا بيست"، غياب النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنكليزي، بالإضافة إلى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.فيما ضمت قائمة المرشحين الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي، بالإضافة إلى النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، فضلا عن جود بيلينغهام، وكذلك النجم الألماني المعتزل توني كروس.ووقع الاختيار على 11 لاعباً في قائمة المرشحين لجائزة ذا بيست، وجاء على رأس المرشحين الفائزة بالكرة الذهبية 2024، رودري هيرنانديز الحائز على جائزة البالون دور، وفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.وأشار الفيفا في بيان عبر موقعه الرسمي إلى أن اختيار اللاعبين جاء بناء على ما قدمه اللاعبون خلال الفترة من 21 آب 2023، وحتى آب 2024.والمرشحون لجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم 2024:داني كارفاخال - فريق ريال مدريد - منتخب إسبانيا،إيرلينغ هالاند - فريق مانشستر سيتي - منتخب النرويج،فيديريكو فالفيردي - فريق ريال مدريد - منتخب أوروغواي،فلوريان فيرتز - فريق باير ليفركوزن - منتخب ألمانيا،جود بيلينغهام - فريق ريال مدريد - منتخب إنكلترا،كيليان مبابي - فريق ريال مدريد - منتخب فرنسا،لامين يامال - فريق برشلونة - منتخب إسبانيا،ليونيل ميسي - فريق إنتر ميامي - منتخب الأرجنتين،رودري - فريق مانشستر سيتي - منتخب إسبانيا،توني كروس - فريق ريال مدريد - منتخب ألمانيا،فينيسيوس جونيور - فريق ريال مدريد - منتخب البرازيل.وعلى الرغم من أنه لم يتم الإعلان رسميا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن الموعد النهائي للحفل حتى الآن، ولكن من المرجح أن يكون في مطلع كانون ثاني المقبل على غرار ما حدث في عامي 2022-2023، حيث أقيم الحفل في لندن مع بداية العام الميلادي الجديد.وتضم جوائز "ذا بيست" عدة فئات، وهي أفضل لاعب، وأفضل مدرب، وأفضل حارس مرمى، والتشكيل المثالي للاعبين الرجال، وكذلك أفضل لاعبة وحارسة مرمى ومدرب (أو مدربة) لفريق نسائي، والتشكيل المثالي للسيدات.كذلك تشمل الفئات جائزة "بوشكاش" لأفضل هدف، وجائزة اللعب النظيف، وجائزة أفضل جمهور.وكشف فيفا أنه استحدث جائزة جديدة هذا العام، وهي جائزة "مارتا" لأفضل هدف تسجله لاعبة، نسبة إلى الأسطورة البرازيلية.كما أعيد تعريف جائزة بوشكاش لتكرم صاحب أفضل هدف في كرة قدم الرجال بغض النظر عن جنسيته أو البطولة التي سجل فيها.المصدر: روسيا اليوم