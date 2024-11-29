طقس صحو وارتفاع طفيف في درجات الحرارة

2024-11-29 09:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة يوم غد.وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غداً السبت سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ويكون غائماً جزئياً في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد ستكون 18، وفي دهوك ونينوى والسليمانية 13، وفي أربيل 14 وكركوك 13، وفي صلاح الدين والأنبار 16، وفي ديالى 17، وفي بابل وكربلاء المقدسة وميسان 19، وفي النجف الأشرف وواسط والديوانية والبصرة 20، وفي ذي قار والمثنى21".وأضاف أن "الطقس ليوم الأحد القادم سيكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم على العموم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد، مع مدى رؤية من (6-8) كم".وأشار إلى أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم، مع درجات حرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".ولفت إلى أن "التوقعات الجوية ليوم الثلاثاء المقبل سيكون غائماً جزئياً الى غائم في المنطقتين الوسطى والجنوبية وصحواً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد".