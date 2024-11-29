2024-11-29 09:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد عضو مجلس محافظة كركوك احمد عبد الواحد الحمداني، يوم الجمعة، بتعرض شاب من أهالي الحويجة إلى الخطف والتعذيب من قبل مجهولين في وسط المحافظة، مطالباً الجهات الأمنية بالتحقيق بالحادثة.

وروى الحمداني لوكالة شفق نيوز تفاصيل الحادثة، قائلاً، إن "مجموعة مجهولة مجهولة قامت باختطاف وتعذيب الشاب (ياسر سهيل العبادي) من اهالي قضاء الحويجة امام مرأى ومسمع الناس وسط مرآب مقابل مستشفى كركوك العام في سوق رأس الجسر"، عاداً ذلك "بالأمر الخطر، ويجب فتح تحقيق به لمعرفة الجهة المتورطة بذلك".

واضاف أن "هذه الحادثة تهدد الأمن المجتمعي في المدينة، لذا نطالب الجهات الأمنية وادارة ومجلس المحافظة بأخذ دورها في كشف ملابساتها".

ولم تعلق الشرطة المحلية في الحويجة على الحادثة.