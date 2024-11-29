النفط العراقي يحقق مكاسب ويعود للمنطقة الخضراء

2024-11-29 09:15:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

سجلت أسعار النفط العراقي، اليوم الجمعة (29 تشرين الثاني 2024)، ارتفاعا طفيفا بعد ثلاثة ايام من الانخفاض خلال التعاملات الأسبوعية في الأسواق العالمية لهذا اليوم.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد سجل خام البصرة الثقيل 67.72 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 70.87 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 0.10+ لكلاهما تسليم كانون الثاني 2025.

كما أظهرت البيانات ارتفاعا ملحوظاً بأسعار الخام عالميا أيضا، حيث سجل خام برنت البريطاني 73.38 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 69.14 دولارا للبرميل، بنسبة تغيير 0.10+ و 0.42+ على التوالي.



المصدر: "بغداد اليوم"+ مواقع