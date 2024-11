2024-11-29 10:45:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعة أكد الجيش اللبناني أن إسرائيل خرقت اتفاق وقف إطلاق النار بينها وبين حزب الله الذي بدأ تطبيقه فجر الأربعاء «مرات عدة» خلال يومين. وقال الجيش اللبناني في بيان: «بتاريخي 27 و2024/11/28، بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، أقدم الجيش الإسرائيلي على خرق الاتفاق عدة مرات، من خلال الخروقات الجوية، واستهداف الأراضي اللبنانية بأسلحة مختلفة». ولفت الجيش […]

The post الجيش اللبناني: إسرائيل خرقت اتفاق وقف إطلاق النار appeared first on جريدة المدى.