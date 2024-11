2024-11-29 10:45:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت هيئة الأنواء الجوية، توقعات حالة الطقس في عموم مناطق البلاد، لليوم الجمعة والأيام المقبلة.

The post الأنواء الجوية: طقس شديد البرودة مع تشكل الصقيع والضباب appeared first on جريدة المدى.