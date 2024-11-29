بدون محمد صلاح ورونالدو.. المرشحون لـجائزة The Best 2024 لأفضل لاعب في العالم

2024-11-29 10:55:17 - المصدر: قناة الاولى

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أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا عن القائمة المختصرة للمرشحين لجوائز The Best لكرة القدم لعام 2024، والتي ستكرم أبرز النجوم في عام آخر مثير لكرة القدم الرجالية والنسائية على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية، وخلت القائمة من اسم محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، وجاءت قائمة المرشحين كالتالي:قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالمداني كارفاخال (أسبانيا)، ريال مدريد.إيرلينج هالاند (النرويج)، مانشستر سيتي.فيديريكو فالفيردي (الأوروغواي)، ريال مدريد.فلوريان فيرتز (ألمانيا)، باير ليفركوزن.جود بيلينجهام (إنجلترا)، ريال مدريد.كيليان مبابي (فرنسا)، باريس سان جيرمان/ريال مدريد.لامين يامال (إسبانيا)، برشلونة.ليونيل ميسي (الأرجنتين)، إنتر ميامي.رودري (إسبانيا)، مانشستر سيتي.توني كروس (ألمانيا)، ريال مدريد (متقاعد الآن).فينيسيوس جونيور (البرازيل)، ريال مدريد.المرشحات لجائزة أفضل لاعبة في العالم من الفيفاأيتانا بونماتي (إسبانيا)، برشلونة.باربرا باندا (زامبيا)، شنغهاي شنغلي/أورلاندو برايد.كارولين جراهام هانسن (النرويج)، برشلونة.كيرا والش (إنجلترا)، برشلونةخديجة شو (جامايكا)، مانشستر سيتي.لورين هيمب (إنجلترا)، مانشستر سيتي.- ليندسي حوران (الولايات المتحدة الأمريكية)، أولمبيك ليون.لوسي برونز (إنجلترا)، برشلونة/تشيلسي.مالوري سوانسون (الولايات المتحدة الأمريكية)، شيكاغو ريد ستارز.ماريونا كالدينتي (إسبانيا)، برشلونة/أرسنال.نعومي جيرما (الولايات المتحدة الأمريكية)، سان دييجو ويف.أونا باتل (أسبانيا)، برشلونة.سلمى بارالويلو (أسبانيا)، برشلونة.صوفيا سميث (الولايات المتحدة الأمريكية)، بورتلاند ثورنز.تابيثا تشاوينجا (مالاوي) – باريس سان جيرمان / أولمبيك ليون.ترينيتي رودمان (الولايات المتحدة الأمريكية)، واشنطن سبيريت.المرشحات لجائزة أفضل مدربة كرة قدم للسيداتآرثر إلياس (البرازيل)، البرازيل.إيلينا ساديكو (السويد)، سلتيك.إيما هايز (إنجلترا)، تشيلسي/الولايات المتحدة الأمريكية.فوتوشي إيكيدا (اليابان)، اليابان.جاريث تايلور (إنجلترا)، مانشستر سيتي.جوناتان جيرالديز (إسبانيا)، برشلونة/واشنطن سبيريت.ساندرين سوبيران (فرنسا)، نادي باريس.سونيا بومباستور (فرنسا) أولمبيك ليون / تشيلسي.المرشحون لجائزة أفضل مدرب للرجالكارلو أنشيلوتي (إيطاليا)، ريال مدريد.ليونيل سكالوني (الأرجنتين)، الأرجنتين.لويس دي لا فوينتي (إسبانيا)، إسبانيا.بيب جوارديولا (أسبانيا)، مانشستر سيتي.تشابي ألونسو (إسبانيا)، باير ليفركوزن.المرشحات لجائزة أفضل حارسة مرمى في العالمأليسا ناهير (الولايات المتحدة الأمريكية)، شيكاغو ريد ستارز.آن كاترين بيرغر (ألمانيا)، تشيلسي/نيو جيرسي/نيويورك جوثام.أياكا ياماشيتا (اليابان)، آي إن إيه سي كوبي ليونيسا/مانشستر سيتي.كاتا كول (أسبانيا)، برشلونة.ماري إيربس (إنجلترا)، مانشستر يونايتد/باريس سان جيرمان.المرشحون لجائزة أفضل حارس مرمى في العالمأندري لونين (أوكرانيا) ريال مدريد.ديفيد رايا (أسبانيا)، أرسنال.إيدرسون (البرازيل)، مانشستر سيتي.إيميليانو مارتينيز (الأرجنتين) أستون فيلا.جيانلويجي دوناروما (إيطاليا)، باريس سان جيرمان.- مايك مينيان (فرنسا)، ميلان.أوناي سيمون (إسبانيا)، نادي أتلتيك.



