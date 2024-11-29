اليوم .. ثلاث مباريات لحساب الجولة السادسة من يد النخبة

2024-11-29 11:00:02 - المصدر: واع

بغداد-واعتنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة السادسة لدوري النخبة بكرة اليد للموسم الحالي (2024-2025)بإقامة ثلاث مباريات، بينما تستكمل يوم غدٍ السبت المواجهات بإجراء أربعة لقاءات.أولى مباريات اليوم الجمعة سيستقبل فيها فريق ديالى نظيره القاسم في الساعة الثانية ظهراً، ويستضيف المتصدر فريق الكرخ منافسه ذي قار في الساعة الرابعة عصراً، فيما تحتضن قاعة نادي الشرطة لقاء أصحاب الدار أمام نفط البصرة.وتستكمل منافسات الجولة يوم غدٍ السبت، إذ يلتقي فريق المسيب مع الفتوة بقاعة الأول في الساعة الواحدة ظهراً، وبلدية البصرة مع السليمانية في قاعة نفط البصرة، والناصرية مع الكوفة في قاعة الشهيد حيدر برهان التي تُعد أرضاً للأول، وتقام في قاعة الجيش مباراة فريقي الحشد وكربلاء في الساعة الرابعة عصراً، بينما سيبقى الجيش بالانتظار.



