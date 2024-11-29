تشكيل فريق حكومي لتأمين السلامة المرورية لطلبة المدارس

2024-11-29 11:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - أحمد الفراجيأعلن فريق التواصل الحكومي، اليوم الجمعة، عن تشكيل فريق لتأمين السلامة المرورية لطلبة المدارس.وقال نائب رئيس فريق التواصل الحكومي عدنان العربي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تشكيل الفريق جاء بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني"، لافتاً الى أن "الفريق مكون من مكتب رئيس الوزراء ومدير المرور العامة ومدير النجدة ومدير دائرة العلاقات الإعلام في وزارة الداخلية، فضلاً عن وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة المتمثلة بدائرة الطرق والجسور والبلديات، وكذلك أمانة بغداد ووزارة التربية".وأضاف أن "الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو تأمين عبور طلبة المدارس من خلال وضع جسور المشاة، وكذلك وضع المطبات والعلامات المرورية على جوانب الطرق القريبة من المدارس" مبيناً أن "وزارة التربية قدمت إحصائية تشير الى وجود (2226) مدرسة تقع على الطرق السريعة وبحاجة إلى وضع مطبات وعلامات مرورية وإنشاء جسور للمشاة".وأشار العربي الى أن "اللجنة مستمرة بعملها، وسيتم قريباً الكشف عن المواقع التي ستنصب فيها جسور المشاة والعلامات المرورية في بغداد والمحافظات"، منوهاً الى أن "الشرطة المجتمعيّة ودوائر المرور سيكون لها دور كبير في توعية الطلبة بضرورة الالتزام بالسلامة المرورية".ودعا العربي "سائقي العجلات الى ضرورة الالتزام بالعلامات المرورية والانتباه خلال القيادة لضمان سلامة عبور طلبة المدارس في الشوارع الرئيسية والطرق بين المناطق".