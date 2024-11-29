رئيس الوزراء: الحكومة تسعى الى تأسيس شراكة استراتيجية متكاملة مع الجانب الإسباني

2024-11-29 11:15:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، سعي الحكومة الى تأسيس شراكة استراتيجية متكاملة مع الجانب الإسباني.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى مساء الأمس الخميس، زيارة الى مؤسسة البيت العربي في مدريد، والتقى خلالها جمعاً من النخب السياسية والدبلوماسية والثقافية والاقتصادية العربية والاسبانية، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يجريها الى إسبانيا".وقال رئيس الوزراء خلال كلمة له في البيت العربي: إن "العلاقة بين العراق وإسبانيا تشهد تطوّراً ملحوظاً، بدءاً من الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء الإسباني الى بغداد نهاية العام الماضي، وتوالي الزيارات المتبادلة من الوزراء والمسؤولين"، مؤكداً "سعي الحكومة الى لتأسيس شراكة استراتيجية متكاملة مع الجانب الإسباني".وأشاد، رئيس الوزراء "بالموقف النبيل للحكومة الإسبانية إزاء العدوان على غزّة ولبنان"، مشيراً الى أن "الموقف الاسباني ينطلق من الإيمان بحقوق الإنسان والقانون الدولي".مبيناً أن "العراق يتبنّى رؤية واضحة في السياسة الدولية، وعلاقاته الإقليمية عمادها الشراكات المنتجة، وتشابك المصالح، وكل ما يعزز الأمن والاستقرار والتبادل المثمر مع الدول الشقيقة والصديقة".وتطرق السوداني وفقا للبيان "الى الحركة التنموية غير المسبوقة التي يشهدها العراق، وتطور القطاعات الاقتصادية المختلفة، والحاجة الى خبرات الشركات الإسبانية المعروفة بالرصانة والكفاءة للإسهام في تطوير البنى التحتية، وقطاعات الزراعة والموارد المائية والطاقة المتجددة والتعليم والصناعة وباقي المجالات".وعن مشروع طريق التنمية، اوضح رئيس الوزراء، أن "العراق يخطط مع الأشقاء والأصدقاء في تركيا والإمارات وقطر للمضي في المشروع، وهو مفتوح لكل دول الجوار ودول العالم؛ لأنه أكبر من مجرد طريق لنقل البضائع، بل هو مسار دولي يربط المصالح الاقتصادية، كما أن الحكومة تخطط لأداء دور مهم مع الدول المنتجة للنفط في مسألة سندات الكاربون، والجهود العالمية للحد من آثار التغيّر المناخي".