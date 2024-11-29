2024-11-29 11:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد احمد رياض، يوم الجمعة، بأن المنتخب الوطني العراقي لكرة اليد سيخوض مواجهتين دوليتين وديتين مع منتخب ايران في طهران.

وقال رياض لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد العراقي تلقى دعوة رسمية من نظيره الايراني لخوض مباراتين وديتين بين منتخبي البلدين في العاصمة الايرانية طهران مطلع كانون الثاني المقبل".

واضاف ان "الاتحادين اختارا هذا التوقيت لانه يقع خلال في فترة التوقف الدولي الذي يبدأ من الثامن ولغاية الثاني عشر من كانون الثاني من العام المقبل".

وبين ان "المباراة فرصة مناسبة لتهيئة المنتخب الوطني والتعرف على قدرات اللاعبين سيما الشباب منهم واعدادهم بشكل جيد استعدادا للاستحقاقات الدولية المقبلة".

وكان المنتخب العراقي لكرة اليد واجه المنتخب الايراني وديا مرتين في النجف مطلع تشرين الثاني الحالي ، خسر في الاولى 24-23 وتعادل في الثانية 23-23 .

من جانب آخر، اكد رياض ان لجنة المسابقات في اتحاد اليد قررت تغيير ملعب مباراة فريقي الشرطة ونفط البصرة لحساب الدور الرابع من المرحلة الاولى المقررة مساء اليوم الجمعة.

واشار الى ان مباراة القريقين ستقام في قاعة نادي الجيش بدلاً من قاعة نادي الشرطة بسبب النقل التلفزيوني.