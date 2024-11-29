ذي قار.. حضور جماهيري لافت بمهرجان الحبوبي في دورته السابعة

2024-11-29 11:20:03 - المصدر: واع

ذي قار – واع - زهراء صباحشهد مهرجان الحبوبي للإبداع بدورته السابعة، والذي أقيم على مسرح سومر في محافظة ذي قار، حضوراً جماهيرياً لافتاً.وفي هذا الصدد، قال رئيس اتحاد الأدباء والكتاب في ذي قار علي الشيال لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذه النسخة من المهرجان والتي انطلقت مساء يوم أمس الخميس تحت شعار (دورة فلسطين ولبنان) تختلف عن الدورات السابقة كونها حملت شعاراً يمثل دعماً للشعبين اللبناني والفلسطيني".وأضاف أن "المهرجان تضمن العديد من الفعاليات الثقافية والفنية التي تحمل رسالة الى كل العالم مفادها بأن الناصرية مدينة حضارة وثقافة، وأنها لا تزال تصدر الجمال والثقافة والمعرفة"، مبيناً أن "بعض الفعاليات الفنية التي شهدها المهرجان يشهدها العراق لأول مرة".وأشاد الشيال "بالحضور الجماهيري الكبير واللافت من قبل العائلات في مدينة الناصرية وخارجها والذي يمثل رسالة بحب ودعم الناصرية للثقافة والإبداع".بدوره، قال الشاعر ماجد السفاح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اتحاد الكتّاب والادباء في ذي قار دأب على إقامة مهرجان الحبوبي السنوي على أرض ذي قار".وأوضح أن "المهرجان يقام أول مرة على أرض الحضارات بالقرب من زقورة أور وتحديداً في مدينة أور السياحية وفي مسرح أور المكشوف"، مشيراً الى أن "هناك انتقالاً لمسرح أور المغلق، وسيتخلل المهرجان فقرات وفعاليات تختلف عن السابق".