النفط العراقي يعود للمنطقة الخضراء

2024-11-29 11:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر سجلت أسعار النفط العراقي، اليوم الجمعة (29 تشرين الثاني 2024)، ارتفاعا طفيفا بعد ثلاثة ايام من الانخفاض خلال التعاملات الأسبوعية في الأسواق العالمية لهذا اليوم. وبحسب بيانات اطلعت عليها عراق اوبزيرفر،فقد سجل خام البصرة الثقيل 67.72 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 70.87 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 0.10+ لكلاهما تسليم كانون الثاني …

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