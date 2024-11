السوداني: طريق التنمية مفتوح لكل دول العالم

2024-11-29 11:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، سعي الحكومة الى تأسيس شراكة استراتيجية متكاملة مع الجانب الإسباني. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى مساء الأمس الخميس، زيارة الى مؤسسة البيت العربي في مدريد، والتقى خلالها جمعاً من النخب …

