ألعاب الصم يشاركون في الدورة الآسيوية العاشرة بكوالالمبور

2024-11-29 12:05:02 - المصدر: واع

بغداد -واعيشارك وفد ألعاب الصم في الدورة الآسيوية العاشرة والمزمع انطلاقها يوم غد السبت في العاصمة الماليزية كوالالمبور.وقال رئيس الوفد حسنين محمد علي في بيان للجنة البارالمبية العراقية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" الوفد العراقي الذي سيشارك بفعاليات ( كرة القدم وألعاب القوى " أركاض، رمي" وتنس الطاولة ولعبة المصارعة الحرة والرومانية والجودو ) ،مشيراً الى أن المشاركة الحالية هي الأكبر من ناحية عدد اللاعبين والفعاليات".وأضاف أن "المنتخبات المشاركة تتمتع بجهوزية كاملة لخوض غمار البطولة على الرغم من قلة الدعم المادي بسبب الظروف المالية التي تعيشها اللجنة البارالمبية".