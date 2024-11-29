عائلة طبيب تتهم زملاءه بقتله داخل مستشفى في أربيل

2024-11-29 12:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجهت عائلة طبيب توفي قبل أسبوعين داخل مستشفى طوارئ غرب أربيل اتهامات لزملائه بقتله، نافية الرواية الرسمية التي أعلنتها إدارة المستشفى والتي أفادت بأن الوفاة نجمت عن جلطة قلبية.

وأوضحت العائلة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "الإعلان السابق حول وفاة ابنهم بسبب جلطة قلبية داخل مستشفى الطوارئ غير صحيح"، مشيرة إلى أن "ابنهم قُتل داخل المستشفى على يد زملاء له نتيجة خلاف بينهم".

وأضاف أن "الخلاف نشب بعد امتناع طبيبين عن علاج مريض في حالة خطرة، مما أدى إلى وفاته. وهدد الطبيب المتوفى الطبيبين المقصرين برفع شكوى ضدهما أمام إدارة المستشفى صباحاً، إلا أن الطبيبين قاما بقتله داخل المستشفى قبل أن يتمكن من تقديم الشكوى".

وطالبت العائلة الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية والأطباء بالتدخل لضمان عدم تحريف مسار القضية والكشف عن ملابسات الحادثة.

وكانت إدارة مستشفى الطوارئ غرب أربيل قد أعلنت في 15 تشرين الثاني الماضي العثور على جثة الطبيب (أنديشة مريوان)، البالغ من العمر 30 عاماً، داخل مكان استراحته في المستشفى، مشيرة إلى أن الوفاة ناتجة عن إصابته بجلطة قلبية.