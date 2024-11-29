في دورته السادسة.. مشاركة دولية فاعلة بمعرض السليمانية الدولي للكتاب (صور)

2024-11-29 12:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ يواصل معرض السليمانية الدولي للكتاب فعالياته لليوم الثاني على التوالي ضمندورته السادسة، يوم الجمعة، بمشاركة أكثر من 900 جهة من 13 دولة ما بين مؤسساتودور نشر ومكتبات.

وذكرمراسل وكالة شفق نيوز، أن المعرض يتضمن أكثر من 50 ألف عنوان متنوع تشمل الأدب، والفنون،والعلوم، والفكر، ليكون منصة ثقافية تجمع الزوار من مختلف الشرائح الاجتماعية.

اهتمامدولي وحضور جماهيري

ويقولمدير المعرض، حسن رحيم، لوكالة شفق نيوز، إن الدورة الحالية تتميز بحجم المشاركةالدولي والمحلي، والمعرض شهد نقلة نوعية هذا العام، بمشاركة 900 جهة من 13 دولة، وعرضأكثر من 50 ألف عنوان، وهو ما يعكس تنوعاً ثقافياً وحراكاً معرفياً مميزاً.

ويضيف"المعرض ليس فقط منصة لعرض الكتب، بل مساحة للتواصل الثقافي، ونهدف إلى تعزيزالقراءة والوعي الفكري، بالإضافة إلى تقديم فرصة للناشرين لعرض إنتاجهم أمام جمهورواسع".

فعالياتوتجربة تفاعلية

ويشيررحيم إلى أن المعرض يتضمن العديد من الفعاليات المصاحبة مثل توقيع الكتب، والندواتالحوارية، وورش العمل، التي تشجع على التفاعل بين المثقفين والقراء.

ومنبين المشاركين، قالت الكاتبة لمياء عبد الله، التي قدمت أحدث أعمالها الأدبية، فيتصريح لوكالة شفق نيوز "المعرض يفتح آفاقاً جديدة أمام الكتاب للتواصل معجمهورهم، ويوفر بيئة مميزة لدعم الحركة الثقافية".

فيحين يوضح الناشر أحمد سامي، مدير إحدى دور النشر المشاركة في حديثه لوكالة شفقنيوز "المعرض فرصة لتعزيز علاقاتنا مع المكتبات والمؤسسات الثقافية في إقليمكوردستان. شهدنا إقبالاً كبيراً من الزوار المهتمين بالكتب المتخصصة، وهو ما يعززقيمة الحدث".

منجهته، يعرب علي كريم، أحد الزوار، عن إعجابه بالتنظيم وحجم المشاركة، قائلاً"المعرض يتيح فرصة فريدة للاطلاع على كتب من دول مختلفة، بالإضافة إلى أنالأسعار مناسبة وتلبي احتياجات مختلف الفئات".

دوربارز لتعزيز القراءة

محمدجاسم، أحد المسؤولين عن الجناح الثقافي في المعرض، يؤكد في حديثه لوكالة شفق نيوزعلى أهمية المعرض في تعزيز ثقافة القراءة في المجتمع، قائلاً "مثل هذهالفعاليات تقدم مساحة حيوية للتشجيع على القراءة ونشر المعرفة. نحن سعداء بحجمالإقبال ونوعية الكتب التي يتم عرضها".

أبرزملامح المعرض

حجمالمشاركة: يضم أكثر من 900 مؤسسة ودار نشر ومكتبة.

التنوعالدولي: مشاركة 13 دولة تقدم تنوعاً ثقافياً ومعرفياً.

عددالعناوين: عرض أكثر من 50 ألف عنوان تغطي مختلف المجالات.

المدةالزمنية: يستمر المعرض 11 يوماً من 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري إلى 8 كانونالأول/ ديسمبر المقبل.

الفعالياتالمصاحبة: ندوات، توقيع كتب، وورش عمل تفاعلية.

أوقاتالزيارة: مفتوح يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى 6 مساءً.

ويعدمعرض السليمانية الدولي للكتاب من أبرز الفعاليات الثقافية في العراق، حيث انطلقتأولى دوراته قبل ست سنوات، وتطور المعرض ليصبح ملتقى ثقافياً دولياً، يهدف إلىتعزيز ثقافة القراءة ودعم الصناعات الثقافية في إقليم كوردستان.

وتشهدالدورة الحالية زخماً غير مسبوق في عدد المشاركات وحجم الفعاليات، مما يعكس أهميتهكحدث ثقافي بارز في المنطقة.