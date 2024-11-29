2024-11-29 12:18:04 - المصدر: ايشان

كشفت تقارير عسكرية أن الجيش السوري تمكن من امتصاص الهجوم الذي شنته هيئة تحرير الشام في أرياف حلب وإدلب، وبدأ هجوما معاكسا باتجاههما، وأنه كبد الفصائل المسلحة خسائر كبيرة في الأفراد، واستعاد السيطرة على عدة مواقع كان قد فقدها خلال الهجوم المباغت. وأشارت التقارير إلى أن الجيش السوري، بالتعاون مع سلاح الجو الروسي، وبعد وصول […]

ظهرت المقالة تقارير عسكرية: الجيش السوري امتص هجوم المسلحين والقتلى بالمئات أولاً على ايشان.



