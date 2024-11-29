"فيفا".. خمسة مرشحين لجائزة ذا بيست لأفضل مدرب في العالم 2024

2024-11-29 12:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

رشح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة (29 تشرين الثاني 2024)، خمسة مدربين لنيل جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2024.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم، خمسة أسماء، بواقع ثلاث مدربين لأندية ومدربين لمنتخبات وطنية.

أفضل المرشحين لجائزة أفضل مدرب للرجال:

كارلو أنشيلوتي (إيطاليا)، ريال مدريد

ليونيل سكالوني (الأرجنتين)، الأرجنتين

لويس دي لا فوينتي (إسبانيا)، إسبانيا

بيب جوارديولا (أسبانيا)، مانشستر سيتي

تشابي ألونسو (إسبانيا)، باير ليفركوزن

وعلى الرغم من أنه لم يتم الإعلان رسميا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن الموعد النهائي للحفل حتى الآن، ولكن من المرجح أن يكون في مطلع يناير المقبل على غرار ما حدث في عامي 2022-2023، حيث أقيم الحفل في لندن مع بداية العام الميلادي الجديد.

وتضم جوائز "ذا بيست" عدة فئات، وهي أفضل لاعب، وأفضل مدرب، وأفضل حارس مرمى، والتشكيل المثالي للاعبين الرجال، وكذلك أفضل لاعبة وحارسة مرمى ومدرب (أو مدربة) لفريق نسائي، والتشكيل المثالي للسيدات.

كذلك تشمل الفئات جائزة "بوشكاش" لأفضل هدف، وجائزة اللعب النظيف، وجائزة أفضل جمهور.

وكشف فيفا أنه استحدث جائزة جديدة هذا العام، وهي جائزة "مارتا" لأفضل هدف تسجله لاعبة، نسبة إلى الأسطورة البرازيلية.

كما أعيد تعريف جائزة بوشكاش لتكرم صاحب أفضل هدف في كرة قدم الرجال بغض النظر عن جنسيته أو البطولة التي سجل فيها.





المصدر: وكالات



