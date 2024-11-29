2024-11-29 12:20:17 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق

أعلن ممثل جمعية اللاجئين العائدين من أوروبا، بيشرو عبد الله، اليوم الخميس 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عن غرق قارب يقل مهاجرين في بحر إيجة كان على متنه 32 شخصاً.الحادث أسفر عن مصرع أم كوردية تُدعى نائلة مصطفى أحمد، وابنتها الرضيعة التي لم يتجاوز عمرها أربعة أشهر، بينما نجا الأب من الحادث المأساوي.ووفقاً لمعلومات، فإن الأسرة التي تعرضت لهذه الفاجعة تنحدر من إدارة رابرين المستقلة في إقليم كوردستان.وقد وقع الحادث قبالة سواحل جزيرة ساموس اليونانية، التي تُعد من الوجهات الشهيرة للمهاجرين الذين يسلكون طريق القوارب نحو أوروبا.



