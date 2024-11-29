الاتصالات توضح بشأن حجب بعض المواقع

2024-11-29 12:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأوضحت وزارة الاتصالات، اليوم الجمعة، بشأن حجب بعض المواقع.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزارة الاتصالات تود التنويه الى أنها لا تقوم بحجب أي موقع بناء على أمزجة أو اجتهادات شخصية، وإنما تنفيذاً لما يردها رسمياً من مؤسسات الدولة المعنية وتنفيذاً لما ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا وقرار مجلس النواب الموقر المتضمن حجب المواقع الاباحية".وأضافت أن "الهجمة التي تتعرض لها الوزارة من المتصيدين بالماء العكر لن تثنيها عن أداء واجبها الوظيفي والأخلاقي إزاء هذا الترويج الممنهج الذي يستهدف المنظومة الاخلاقية والنسيج المجتمعي العراقي"، لافتة إلى أن "تأطير هذه المواقع باطار تقييم المسلسلات أو غيره لن يغير من كونها مواقع تروج للمحتوى الاباحي الفاحش".وتابعت: "نهيب بمواطنينا الكرام توخي الدقة والموضوعية وعدم الانجرار وراء الحملات التي تستهدف اخلاقهم وقيمهم".