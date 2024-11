2024-11-29 12:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم الجمعة، بدعم من انخفاض طفيف للدولار وتزايُد التوترات الجيوسياسية لكنها تتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2660.03 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 05:36 بتوقيت بغداد، لكنه تراجع باثنين في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، كما زادت العقود الأمريكية …

The post الذهب يرتفع بدعم من انخفاض الدولار first appeared on Observer Iraq.