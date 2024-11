2024-11-29 12:45:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أكدت وزارة الاتصالات العراقية أنها لا تقوم بحجب أي موقع إلكتروني بناءً على اجتهادات شخصية أو قرارات فردية، وإنما تنفذ ذلك بناءً على توجيهات رسمية تصدر من الجهات المعنية في الدولة. وأوضحت الوزارة في بيان تلقته(المدى)، أن "إجراءات الحجب تأتي امتثالاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا وقرار مجلس النواب العراقي القاضيين بحجب المواقع الإباحية". وأشارت […]

The post وزارة الاتصالات: قرارات حجب المواقع تأتي تنفيذاً لتوجيهات رسمية appeared first on جريدة المدى.