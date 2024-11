صحة غزة: إسرائيل محت 1410 عائلات فلسطينية من السجلات المدنية

2024-11-29 12:45:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةكشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم الجمعة، أن الحرب الإسرائيلية أدت إلى محو أكثر من 1400 عائلات كاملة من السجلات المدنية نهائياً.وقالت الوزارة في بيان إن القوات الإسرائيلية ارتكبت 7160 مجزرة بحق العائلات، حيث تم محو 1410 عائلات كاملة من السجل المدني، فيما بلغ عدد العائلات التي بقي منها ناج واحد فقط 3463 عائلة.وأضافت […]

