بعد وقف اطلاق النار.. 52 عائلة لبنانية تغادر ديالى في طريقها للبلدات الجنوبية

2024-11-29 13:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اعلن حراك ديالى الشعبي، اليوم الجمعة (29 تشرين الثاني 2024)، عن مغادرة 52 عائلة لبنانية المحافظة في طريقها الى بلداتها الجنوبية بعد اعلان وقف اطلاق النار.

وقال رئيس الحراك، عمار شنبه التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "52 عائلة لبنانية كانت بضيافة أهالي ديالى لنحو شهرين غادرت صوب الحدود السورية ومنها الى بلدات الجنوب اللبناني بعد توقف الحرب".

وأضاف ان "الحراك بعد تشكيله تنسيقية العودة للضيوف من العوائل اللبنانية وضع ارقام ساخنة من اجل التنسيق مع من يرغب بالعودة الطوعية لتأمين وسائل النقل المجانية"، مؤكدا ان "مهمتهم تتضمن ايصالهم الى الحدود السورية ".

وأشار الى ان "اغلب العوائل التي عادت تعيش في قرى وقصبات ومدن وبلدات الجنوب اللبناني"، مؤكدا ان "عملية العودة تجري وفق مبدأ الوجبات المتلاحقة من خلال باصات بالتنسيق مع الجهات الحكومية".

ودخل اتفاق وقف اطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل حيز التنفيذ فجر اليوم الاربعاء بعد سلسلة مباحثات مضنية.

اتفاق سيخضع إلى إشراف دولي بقيادة الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يصبح اتفاقا دائما بعد فترة الـ60 يوما.

ويأتي وقف إطلاق النار بعد أكثر من عام من الاشتباكات عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي والحزب اللبناني، والتي تحولت إلى حرب مفتوحة في النصف الثاني من أيلول المنصرم.





