الاتصالات توضح بشأن حجب المواقع.. قرارات رسمية وليس اجتهادات شخصية

2024-11-29 13:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة الاتصالات، اليوم الجمعة (29 تشرين الثاني 2024)، أن حجب بعض المواقع يتم وفق قرارات رسمية، وليس بناء على امزجة او اجتهادات شخصية.

وذكرت في بيان تلقته "بغداد اليوم" أنها "لا تقوم بحجب أي موقع بناءاً على امزجة او اجتهادات شخصية، انما تنفيذاً لما يردها رسمياً من مؤسسات الدولة المعنية وتنفيذاً لما ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا وقرار مجلس النواب الموقر المتضمن حجب المواقع الإباحية".

وأوضحت أن "الهجمة التي تتعرض لها الوزارة من المتصيدين بالماء العكر لن تثنيها عن اداء واجبها الوظيفي والاخلاقي ازاء هذا الترويج الممنهج الذي يستهدف المنظومة الاخلاقية والنسيج المجتمعي العراقي، وان تأطير هذه المواقع باطار تقييم المسلسلات او غيره لن يغير من كونها مواقع تروج للمحتوى الاباحي الفاحش".

ودعت الوزارة في بيانها المواطنين إلى "توخي الدقة والموضوعية وعدم الانجرار وراء الحملات التي تستهدف اخلاقهم وقيمهم".



